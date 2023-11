Nenad Tomovic, difensore dell’Aek Larnaca, con un lungo passato in serie A parla a Radio Firenze Viola del connazionale Luka Jovic: È veramente un giocatore forte e lo dimostrerà. A Firenze non è andata come voleva, ha fatto molto bene in Germania poi si è un po' perso ma ero sicuro che Firenze e la Fiorentina fossero un posto giusto per lui, peccato non sia andata bene. Ma resta un gran giocatore".