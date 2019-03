Nenad Tomovic, ex compagno di squadra di Davide Astori e oggi giocatore del Chievo, ha ricordato al Corriere Fiorentino l'amico scomparso lo scorso marzo: "Ci ha uniti un rapporto di amicizia vera, sincera. Spesso mi torna in mente la sorpresa che gli abbiamo fatto per il suo trentesimo compleanno. Insieme a Francesca e ad alcuni compagni come Tatarusanu, Badelj, Saponara, De Maio gli organizzammo una festa a sorpresa. Lui non sospettava niente. Ho in mente il suo sorriso, la gioia che quella piccola festa gli generò. Sarei disposto a tutto pur di averlo con noi e berne un calice di vino insieme".