Come si legge su La Repubblica, il centrocampista italiano ex Milan haI regolamenti consentirebbero al Newcastle di sospendergli lo stipendio in modo unilaterale, ma il club inglese non sembra avere questo orientamento e probabilmente- LPerché lo stop valga anche in Inghilterra la squalifica dovrà essere estesa a livello internazionale da Uefa e Fifa. Una procedura che può richiedere dei mesi, ma la Federcalcio si è attivata con un lavoro preventivo perché l'estensione sia tempestiva. Se poi non arrivasse in tempo, sarà il Newcastle a decidere se Tonali potrà giocare oppure no. Intantoha dichiarato nella conferenza stampa della vigilia:Ci stiamo preparando come se fosse a disposizione,, Andrea Abodi ha commentato a margine del Premio Mecenate al Salone d'Onore del Coni:Non posso commentare gli strumenti con i quali si è arrivati a questa decisione, c'è un sistema sportivo e una giustizia autonoma che rispetto. Mi auguro si faccia