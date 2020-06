Dopo il significativo esborso per Hakimi, l'Inter programmerà altri affari, ma prima sarà necessario anche incassare. Per questo motivo la trattativa per Tonali, che pur è ben avviata col Brescia, potrebbe realmente decollare tra circa un mese. Tra Marotta e Ausilio c'è un patto, una promessa che tiene tranquilli i nerazzurri, e nei prossimi giorni ci sarà un altro incontro tra le due dirigenze. Al momento c'è ancora un po' di distanza economica ma l'Inter mantiene una posizione privilegiata per il calciatore.