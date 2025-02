Tonali: "A 17-18 anni le scommesse sono diventate la normalità, oggi sono un altro. Mai accettata l'idea dell'Inter, Maldini ha cambiato tutto"

, dopo un periodo tremendamente complicato sotto l'aspetto personale e professionale.e ripresosi il suo ruolo centrale sia nel Newcastle che nella Nazionale, l'ex giocatore del Milan è soprattutto un ragazzo che ha ritrovato la pace con se stesso dopo aver affrontato un non semplice percorso per vincere la battaglia contro la ludopatia. Ne ha parlato nell'intervista concessa ad Enrico Currò per U La Repubblica, di cui è disponibile un primo estratto.“No,”, dice di sé Tonali. Che racconta come si avvicinò, da ragazzo, al gioco: “Il fatto che fosse online mi oscurava da tutto, mi chiudevo nel mio guscio. Se ho mai avuto la consapevolezza che stesse diventando una dipendenza? Credo in realtà di non averla mai avuta. Quando una persona si ritrova in una situazione del genere, è difficile chiederle se è malata. Ti dirà sempre di no. Anche se sente che non è così. Non può pensare di avere quel problema, quindi tende a nasconderlo”.Nell'intervista ad U La Repubblica,ricorda altri passaggi importanti, soprattutto quelli legati alla risoluzione di questo problema: “Non potevo prendere farmaci specifici, perché col 95% di quelli sarei risultato positivo all’antidoping, così è stato tutto un percorso mentale: durato mesi, con psicologo e psichiatra.”.Fondamentale – secondo il racconto dell'ex giocatore del Milan – il passaggio in Inghilterra e l'aiuto dell'ambiente del: "L’aiuto più grande me l’hanno dato il professore Gabriele Sani, primario del reparto di psichiatria dell’ospedale Gemelli di Roma, i miei familiari, Giulia, Andrea Romeo e la sua famiglia che sono qui accanto a me, i miei procuratori Marianna Mecacci e Giuseppe Riso. Questa situazione ha rinsaldato il rapporto. Come sono stati i primi mesi della squalifica? l primo mese ero in viaggio tra Italia e Inghilterra.Si parlava sempre del giorno prima, con tre lavori specifici: uno sulla mia persona, l’altro sul gioco d’azzardo e l’ultimo era il compendio. I 16 incontri organizzati dalla Figc li ho fatti in Italia: dopo i primi 6 mesi della squalifica, sono stato a Bari, Roma, Firenze, Milano, Verona”.Di cosa si parlava in questi incontri? Questa la risposta ad U La Repubblica di Sandro: “Nelle scuole calcio volevano conoscere il mio segreto per sfondare e io so che non serve essere solo bravo: a mille ragazzi talentuosi capita di perdersi.Erano ludopatici da anni. Un italiano mi ha raccontato che un dipendente guadagna 2000 sterline al mese, ma a volte ha bisogno di fare gli straordinari per mantenere la famiglia: butta troppi soldi nel gioco”. L'argomento scommesse si chiude con una riflessionecon chi ha bisogno di aiuto e con chi non ne ha. Una persona più disponibile e generosa. Non più solo dentro il campo”.Infine, la chiacchierata con Enrico Currò si sposta sul suo passato da calciatore, che non può non toccare il passaggio sfiorato all'Inter e il suo legame col Milan: ": non perché non sia una squadra forte, ma non mi reputavo felice al 100%. Ogni giorno se ne parlava., mi ha fatto felice e ho detto: “O vado al Milan o resto al Brescia”. Me l’ha trasmesso mio papà, questo legame col Milan.. Quando il trasferimento si è concretizzato, ho chiesto a Rino il permesso di indossare la sua n° 8”.