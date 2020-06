"Da bambino impazzivo per il Milan, il mio idolo era Gattuso. Ed ero a San Siro al gol di Kakà con la Lazio".: era la seconda presenza in Serie A, la prima lontano dal Rigamonti. Tutt'altro che facile, dunque, presentarsi alla massima serie davanti ai quasi 57.000 del Meazza. Già, il Meazza, come è consuetudine essere chiamato dai tifosi dell'Inter.. Non ci saranno i tifosi, non ci sarà forse nemmeno la pressione che solo La Scala del Calcio sa dare. Eppure, siamo certi, un po' di tensione non mancherà. E non soltanto perché davanti ci sarà una squadra tra le più forti d'Italia o perché la situazione del suo Brescia è vicina al baratro.. Quelli di, che lo aspetta per la prossima stagione. Quelli di, che progetta il colpo e tratta con Cellino. Quelli dei, virtualmente collegati con San Siro e già elettrizzati per un nuovo acquisto in casa nerazzurra.Sì, perché la macchina interista non si ferma. Dopo il colpo Hakimi, fresco di firma per 40 milioni di euro, Marotta progetta l'affare Tonali. L'intesa con il calciatore c'è da settimane: battuta, ad oggi, la concorrenza della Juve.. La soluzione potrebbe essere una formula 'alla Barella', con un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Domani, dunque, potrebbe essere l'occasione per un contatto Marotta-Cellino: per il giovane Sandro, intanto, c'è il delicato esame San Siro. Da passare a pieni voti.