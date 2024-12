Tonali: "Avevo un vuoto dentro me, il ritorno in campo è stato una liberazione. Cosa mi disse Gattuso..."

Dopo la squalifica, il centrocampista dele dellasi è ripreso il posto in mezzo al campo con i Magpies e con gli Azzurri. Con i normali alti e bassi di chi è statol’exè pronto a dimostrare di valere queiche gli inglesi hanno sborsato per portarlo inIl giocatore si è concesso a Vivo Azzurro TV per una lunga intervista sul suo momento attuale. Ecco le sue parole.“Il mio ritorno in campo con la Francia è stato un po’ una. I primi incontri con il Newcastle li avevo vissuti molto a livelloe poco a livello, invece quello l’ho vissuto totalmente a livello calcistico. Era la terza partita e non avevo più l’emozione della prima. È stato molto bello, è arrivato tutto in maniera naturale”.

“Quello dello scorso anno è statoPorterò sempre con me il ricordo dell’anno che ho passato fuori dal campo perché è giusto non dimenticarlo. Credo che quando un giocatore si allena per tutta la settimana senza il suo obiettivo finale, che è la partita,Non è stato semplicissimo stare il primo anno lontano da casa senza giocare una partita ufficiale, ma cercando di mantenere solo la forma fisica. Questa è stata la sfida che ho dovuto affrontare nella maniera più seria possibile”.

“Giocavo con mio fratello e i suoi amici, che avevano tutti tre o quattro anni più di me, ed ero bravo quanto loro nonostante la differenza d’età.perché da noi è una festività molto importante. Le avevo scritto di poter diventare un calciatore e di farlo con la maglia del Milan, Santa Lucia o qualcun altro devono avermi ascoltato…”.“La chiave è stata chema come un divertimento e un allenamento. Messo un punto ho intrapreso un’altra via. Credo ci siano tantissimi giovani che in caso di esito negativo perdono le speranze, invece

- “Il mio rapporto con Rino nasce dopo il mio arrivo al Milan con, che avevo visto indossata da lui per tanto tempo e nel migliore dei modi. Mi sentivo in dovere di chiedergli ile un consiglio, da lì è nato un rapporto che c’è ancora oggi., diverso nella vita reale da come appariva in campo. In campo sembrava ‘cattivo’, mentre è sempre molto disponibile, aiuta tutti. Questa è la caratteristica che mi fa amare Gattuso anche fuori dal campo”.- “Con misteril rapporto è stato moltoNon ci siamo sentiti tantissimo, ma ci siamo sentiti nei momenti giusti, sia prima che dopo l’Europeo. Sperava di ritrovarmi in una forma normale, sapendo che dopo un anno fermo non sarei potuto stare benissimo. Stiamo lavorando su un aspetto, che è quello della. Ognuno ha fatto quello che sa fare nel migliore dei modi, senza inventarsi niente. Vengono così vQuesto ha fatto la differenza finora. Abbiamo tutti il sogno di vincere ogni singola partita e provare a conquistare dei trofei. Perché una vittoria con la Nazionale resta per sempre e vale molto più di ogni altra cosa”.