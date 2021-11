Il centrocampista del Milan Sandro Tonali è intervenuto nella conferenza stampa della vigilia del match di Champions League contro l'Atletico Madrid: "Domani è molto importante per tutti noi, dobbiamo fare uno step in più, cioè vincere. Questa competizione ci ha dimostrato che ci sono squadre con giocatori che possono risolvere la partita in pochi minuti come è successo all'andata. Domani è la partita, dobbiamo andare là e provare a vincere: abbiamo dimostrato in questa Champions di potercela giocare con tutti".



Su cosa è mancato rispetto al campionato: "Tutte le squadre hanno più esperienza rispetto a noi, qui ci sono tanti giocatori che giocano la Champions per la prima volta. Anche all'andata loro sono molto scaltri, come in occasione delle ammonizioni di Kessie. Dobbiamo crescere su questo, ci sta mancando un po' di piccole cose, ma le nostre partite sono state sempre di livello alto".



Sulla sua crescita e il futuro in rossonero: "Sono migliorato tanto, sto facendo quello che non ho fatto l'anno scorso. Devo continuare così, senza farmi illudere dai complimenti. Ripercorrere la carriera dei grandi rossoneri sarebbe stupendo, ma è presto per pensarci. Facciamo un passo alla volta".



Sull'Atletico: "Dobbiamo affrontare la partita pensando poco all'avversario, lo abbiamo studiato tanto, ma dobbiamo pensare a fare la nostra partita. E' un avversario forte, non dobbiamo preoccuparci più di tanto di loro, ma dare tutto quello che abbiamo".