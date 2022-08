Testa all’Atalanta e occhi vigili sul mercato, con gli ultimi giorni di trattative che potrebbero regalare a Stefano Pioli gli ultimi elementi per completare la rosa. Dopo la vittoria alla prima con l’Udinese e i segnali positivi sul campo, in vista della trasferta di Bergamo il Milan ritrova in mezzo al campo Sandro Tonali. Il centrocampista rossonero tornerà dall’inizio dopo aver smaltito il problema ai flessori accusato nell’amichevole contro il Vicenza, pronto a riprendere le redini della mediana del Diavolo nel big match contro la Dea.



E POI, IL RINNOVO - A Bergamo, la grinta di Tonali sarà fondamentale per ridare ossigeno al centrocampo di Pioli, che dovrà fare a meno di Krunic, out per un problema muscolare che costringe inevitabilmente Maldini e Massara ad accelerare per i rinforzi sul mercato. Nuovi acquisti a parte, la dirigenza rossonera ragiona però in parallelo anche sui leader da blindare per il futuro: uno di questi è proprio Tonali, per cui avanza la trattativa per il rinnovo del contratto. Le parti hanno già trovato un accordo di massima, che prevede per il giocatore un aumento dell’ingaggio fino a 3 milioni netti, con scadenza allungata di uno o due anni rispetto all'attuale 2026. Tonali corre verso la Dea, in attesa del nuovo patto col Diavolo.