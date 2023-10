Club statement. — Newcastle United FC (@NUFC) October 18, 2023

Ilrompe il silenzio sulla situazione di, coinvolto nello scandaloche ha travolto il calcio italiano. I Magpies, con un comunicato sul sito ufficiale del club, hanno ribadito il sostegno al centrocampista azzurro ex Milan, senza fornire dettagli sul suo possibile impiego in attesa della conclusione delle indagini:Il Newcastle United può confermare che Sandro Tonali è oggetto di indagine da parte della Procura italiana e della Federcalcio italiana (FIGC) in relazione ad attività di scommesse illegali.Sandro è pienamente impegnato nelle indagini e continuerà a collaborare con tutte le autorità competenti.Lui e la sua famiglia continueranno a ricevere il pieno sostegno del club.A causa di questo processo in corso, Sandro e il Newcastle United non sono in grado di offrire ulteriori commenti in questo momento.