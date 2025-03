Tonali e la Juventus sfiorata nel 2020: resta il sogno di Giuntoli

Se la speranza è davvero l'ultima a salutare, ecco che si può stare persino ottimisti., dopo tutto quello che è successo, e perché casa ha il suo peso nel cuore di ognuno. Newcastle non è un capitolo chiuso, ma non sarebbe poi così scontento nel salutare, tutt'altro. Anzi: il centrocampista è grato ai Magpies dell'aiuto, del supporto, di averlo rimesso al centro del progetto dopo averlo atteso a lungo. Però è pure desideroso del passo in avanti. Una squadra all'altezza delle sue ambizioni.

In un’intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio, Tonali ha svelato un retroscena molto interessante riguardo alle ambizioni della Juve sul suo conto: "Ero in Sardegna con Cistana e Torregrossa, il gruppo del Brescia - le sue parole -. Era il periodo in cui stavo trattando con il Milan e in un ristorante abbiamo incontrato De Ligt, che mi ha parlato benissimo della Juventus e mi ha consigliato di farci un pensiero.". Il primo di diversi, poi il volo per l'Inghilterra, lo status di giocatore internazionale conquistato con la consacrazione di questa stagione. Ecco: oggi parliamo davvero un calciatore differente. Di uno forte.

Servirebbe un piano, però, per arrivare a Tonali. Perché l'interesse va da sé: c'è, ed è pure reciproco.La prima idea condivisa potrebbe essere quella di Douglas Luiz: il brasiliano a Torino non ha convinto, complici gli infortuni, la poca continuità, la grande fatica nell'adattarsi e un sistema di gioco mai in grado di esaltarlo davvero. Douglas ha ancora una grande reputazione in Inghilterra per i suoi anni strepitosi all'Aston Villa, ecco che allora il Newcastle potrebbe vederlo di buon occhio nel caso in cui aprisse alla possibilità di inserimento di una contropartita.

Al momento, pura ipotesi, e tutto da prendere ovviamente con le pinze. Tonali ha già sfiorato inoltre la Juventus: era il 2020. Dopo il primo anno al Brescia - stagione in cui ci fu la retrocessione in B -, il classe 2000 era uno dei nomi più caldi del mercato. Alla fine andò al Milan, la squadra del cuore, con un po' di rimpianti in casa bianconera, dove non venne dimenticato nemmeno dopo i primi tentennamenti ad alti livelli.