Tonali è l'uomo dai goal pesanti in Premier: assalto del Manchester United, cosa cambia per la Juventus

, questa volta nello scontro diretto contro il Chelsea (terminato 2-0 in favore dei Magpies), che permette alla formazione allenata da Eddie Howe di sfruttare il passo falso del Manchester City e. Dopo essersi preso la maglia da titolare e le chiavi del centrocampo dei Magpies,Con la rete messa a segno oggi, infatti,. Due, invece, quelle messe a segno in Carabao Cup, competizione poi vinta dal Newcastle.– quando nell’anno del 19esimo scudetto aveva trovato goal di fondamentale importanza per la conquista del tricolore –. Quello di oggi, infatti, permette al Newcastle di conquistare tre punti d’oro per restare in piena lotta Champions.

. E oggi più che mai sono diversi i club che hanno messo nel mirino il centrocampista, che dal suo ritorno in campo dopo la squalifica per il caso scommesse è tornato subito su ottimi livelli.. Il centrocampista è, infatti,, che crede che l’ex Milan possa essere il punto di riferimento per il presente e il futuro della Vecchia Signora. L’ostacolo, però, sta nella valutazione del giocatore, visto che. I bianconeri, però, potrebbero sfruttare il cartellino di, che continua a faticare nel suo ambientamento a Torino.

. I Red Devils, infatti, vorrebbero costruire una base solida per il futuro a partire dal centrocampo e sono rimasti impressionati dalle qualità dell’ex Milan. C’è, poi, da tenere in considerazione cheUn’offerta che, se concretizzata, non lascerebbe sicuramente scampo alla Juventus, che sarebbe costretta a rivedere i propri piani estivi.