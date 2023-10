Lucianodal ritiro della Nazionale. Ben lungi dall’essere un provvedimento punitivo, resta il modo migliore pere, soprattutto,La situazione è(tre giovani calciatori indagati per scommesse illecite nel giro di due giorni) e, forse, qualche nome deve ancora uscire, prima di capire bene di cosa si tratti. Che ci si trovi di fronte a ludopatia o sventatezza poco importa:Fagioli dice di non averlo mai fatto sulle partite della Juventus. Tonali e Zaniolo non dicono nulla, anche se Fabrizio. Tuttavia è sempre bene procedere con prudenza. Fagioli ha ammesso, Tonali e Zaniolo non si sa. La difesa di Fagioli ha consigliato l’autodenuncia alla Procura federale e punta sulla(sarebbe un esimente, non un’attenuante), mentre l’ex milanista e l’ex romanista devono ancora nominare i loro legali.Una cosa, per ora, sembra chiara:. Consolazione magra, ma sufficiente per evitare di etichettare la faccenda come uno scandalo di partite truccate. Mai come adesso bisogna fare presto:, una volta ricevuti gli atti degli interrogatori,. Chi ha sbagliato pagherà, ma forse dire la verità, come ha fatto Fagioli, servirebbe a diminuire l’entità della pena.