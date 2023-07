Sandro, nuovo giocatore del Newcastle, ha dedicato un post su Instagram al saluto dei suoi nuovi tifosi:"Hey, Magpies! Grazie per il caloroso benvenuto. Eccitato all'idea di cominciare un nuovo capitolo della mia carriera con i miei nuovi compagni. Non vedo l'ora di giocare al St.James' Park".Tonali ha firmato fino al 2028 per 7 milioni di euro l'anno più due di bonus. Al Milan 70 milioni più bonus fino agli 80.