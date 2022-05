Sandro Tonali è stato uno dei protagonisti dello scudetto del Milan, conquistato da tifoso rossonero che voleva a tutti i costi vestire questa maglia: “È stata un’estate scombussolata. Non sapevo il mio futuro e non riuscivano a trovare l’accordo. Paolo e Ricky hanno fatto di tutto per tenermi. I tifosi? Vederli oggi è stata la cosa più bella. Il Milan è la squadra migliore che potessi tifare e nella quale giocare. Non ho vinto nulla, spero sia l’inizio di una carriera vincente. Ringrazio la mia ragazza Giulia e la mia famiglia, sono le persone che mi sono state vicine tutto l'anno. E' stato importante per la mia crescita. E poi vorrei ringraziare tutti i tifosi, uno a uno".



IBRAHIMOVIC - “Non sa neanche lui quello che farà. Io spero che continui con noi, è il migliore. Nel pre partita ci ha dato una grande mano, è stata una settimana intensa e nervosa, dove ci giocavamo due anni e mezzo. Con la sua esperienza ha saputo controllare l'ambiente. Speriamo rimanga e non un solo anno”.