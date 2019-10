Lunedì sera sarà in campo col suo Brescia e proverà, ancora una volta, a stupire e a caricarsi il centrocampo delle Rondinelle sulle spalle; anche perché di fronte troverà la Fiorentina, uno dei club che per lui ci ha provato in estate e ci riproverà alla prima occasione utile. Sandro Tonali è l'oggetto dei desideri della Viola che, stando a quanto riportato da La Repubblica, potrebbe tornare con forza sul classe 2000 in attesa di osservarlo da vicino nell'incrocio di lunedì sera.