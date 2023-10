Manca ancora l’ufficialità, ma quella di ieri sera contro il Borussia Dortmund è stata l'ultima partita in campo per Sandro Tonali prima della squalifica. Il centrocampista italiano e i suoi avvocati hanno infatti trovato ieri l'accordo con la procura della Figc sul patteggiamento per il caso scommesse e, sebbene manchino ancora piccoli passaggi burocratici prima delle firme, l'intesa è ormai definitiva.Secondo il Corriere della Sera Per aver scommesso su piattaforme illegali, sul calcio e in particolare sulle squadre in cui ha militato, Milan e Brescia (giocandole sempre vincenti) la sanzione cumilativa sarà di 18 mesi di cui dieci saranno i mesi di squalifica sul campo, otto invece quelli da scontare con pene alternative come campagne di sensibilizzazione sociale. A questo si aggiungerà anche una multa pecuniaria di 20 mila euro.L’accordo con la Procura federale è stato a grandi linee raggiunto grazie all’intermediazione dei legali Maurizio Scaccabarozzi e Davide Ursoleo. Essendo però Tonali un giocatore del Newcastle, le sanzioni alternative sono già state concordate in quattordici incontri per spiegare ai giovani di associazioni dilettantistiche e centri federali territoriali i rischi connessi alle scommesse che però saranno per metà in presenza in Italia, e per metà da remoto in videoconferenza. Oltre a questo, ogni mese, arriverà il report del professor Gabriele Sani sul percorso riabilitativo per la ludopatia.L’ultimo dubbio che rimane da sbrogliare e concordare è legato allo stipendio. Contrariamente a quanto sta avvenendo alla Juventus, che a Nicolò Fagioli continuerà a versare l’ingaggio, i dialoghi con il Newcastle sono in corso per quello di Tonali. La squalifica comporta infatti un inadempimento contrattuale e il rischio della sospensione totale dello stipendio è ancora completa.