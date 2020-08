. Adesso sì, perché dopo mesi di parole, dialoghi e contatti si sta entrando nel vivo di un'operazione che prenderà una piega finale.: per questo, appena dopo l'Europa League su cui oggi sono concentrate tutte le forze nerazzurre, la dirigenza si metterà nuovamente in contatto col presidente Cellino per, a patto che venga accontentato lo stesso Brescia sulla propria valutazione economica.- L'arrivo dinon ha cambiato la posizione dei bianconeri. La dirigenza è concentrata su altri giocatori, non sta trattando Tonali e non cambia strada solo per la stima di Pirlo; l'Inter da parte sua è molto convinta da mesi, i contatti col Brescia e con l'avvocato Bozzo che rappresenta Tonali sono stati frequenti,ma è un patto non scritto che lascia aperta la porta ad ogni sorpresa. Ora si arriva al rettilineo finale dopo mesi di parole, l'Inter può e vuole stringere. Bisogna accontentare Cellino, osso duro come Giulini un anno fa per Barella. Ma il finale può essere lo stesso: palla ai nerazzurri...