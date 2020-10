Sandro Tonali, centrocampista del Milan, parla a Sky Sport dopo la vittoria sullo Sparta Praga: "Sicuramente avere qualche minuto in più nelle gambe fa bene, stare un mese a casa non aiuta. Il Milan sta correndo e sta cavalcando tutto, sto tornando piano piano alla mia condizione, alla forma giusta. Se pesa la maglia? Sicuramente un pochino, la maglia del Milan ha sempre la sua importanza. Mancano minuti e corsa, queste partite qua fanno benissimo a me, partite giocate bene e vinte 3-0, non è mai facile. Siamo felici".