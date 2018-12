Mariarosaria Crivellari, mamma di Sandro Tonali, stella del Brescia, che piace a Milan, Inter, Juve e Napoli, parla a Radio Kiss Kiss: "Si ispira a Gattuso? E' un calciatore a cui è molto legato sin da piccolo. Ricordo che lo ammirava a tal punto che quando lo guardava in TV restava come incantato.



SUL FUTURO - "Sandro ci ha fatto capire che preferirebbe restare in Italia".