Tonali, la manager: "Figlio del Milan, tornerà in Italia"

Balorda nostalgia.Autorizzati a sognare un suo ritorno in futuro con la maglia rossonera, senza dimenticare la possibile concorrenza sul mercato da parte della Juventus.ha dichiarato al podcast di Sportitalia, Di Tutto un Pod: "E’ un patrimonio calcistico italiano, è bello veder crescere un uomo attraverso le difficoltà"."Ho iniziato a seguirlo a Brescia, quell'operazione che lo ha portato in Inghilterra è stata straordinaria, mi rendo conto abbia destato malumori.(60 milioni di euro, nda). E' stata una scelta anche per provare un'esperienza nuova.

, dove finora ha segnato 4 gol con 2 assist e 8 cartellini gialli in 45 presenze per un totale di 2921 minuti giocati. Da ottobre 2023 ad agosto 2024 non ha potuto giocare in seguito a una squalifica di 10 mesi per delle scommesse illecite.Marianna Mecacci lavora come manager sportiva intermediaria in GR Sports Agency, fondata da Giuseppe Riso, il procuratore di Tonali. Nella vita privata è la moglie di Gianluca Comotto, ex difensore di Torino e Fiorentina. Il loro figlio Christian Comotto (classe 2008) gioca come centrocampista nella squadra Primavera del Milan.