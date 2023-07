Sandro Tonali, da poche ore un nuovo giocatore del Newcastle, è tornato a Milano dopo essere stato in Inghilterra per la firma sul contratto. Queste le sue dichiarazioni ai media che lo hanno intercettato all'aeroporto, tra cui Calciomercato.com:



"Impressioni positive, ho conosciuto persone che mi hanno voluto a tutti i costi e che non vedono l'ora di lavorare con me. La scelta è stata la più difficile della mia carriera, ma andava fatta adesso. Non mi dimenticherò mai di come mi ha accolto il Milan e di quello che ho provato in rossonero. Sono persone d'oro, avranno sempre il mio affetto".



MALDINI - "Specialmente il primo anno mi ha aiutato tantissimo. Era e resterà per sempre quello che è stato un grandissimo aiuto per noi, una persona eccezionale. Se ha pesato il suo addio? No, lui sa benissimo che fare il giocatore o il dirigente sono due cose diverse".



LEAO E I COMPAGNI - "Ho parlato con Rafa prima che uscisse la notizia. Normale che non se lo aspettassero, ma hanno capito e mi hanno augurato il meglio".



COSA E' CAMBIATO - "Credo che la decisione non arrivi come frutto di una, ma di tre stagioni. E' stato un cammino bellissimo, spero un giorno di poter tornare e vedere i tifosi sorridere".