Inter, Milan, Juventus, Napoli, tutti vogliono il centrocampista del Brescia classe 2000, Sandro Tonali. E il baby talento, già convocato anche in Nazionale, ha parlato a margine dell'evento Amici dei bambini ai microfoni dei cronisti presenti fra cui anche il nostro inviato Pasquale Guarro. Focus sul suo presente al Brescia e sul suo futuro. Il centrocampista si è anche esposto confermando che sarebbe bello essere allenato in futuro dal suo idolo, Gennaro Gattuso.



PRESENTE E FUTURO - "Sto vivendo questo periodo con la massima serenità. Vado avanti giorno dopo giorno, con le mie ambizioni e sempre gli stessi obiettivi. Futuro? Mi fa molto piacere l'interesse delle big, ma non ci ho ancora pensato: spero di fare una grande stagione e conquistare la promozione in Serie A con il Brescia. Essere allenato da Gattuso? È il mio idolo, tifo Milan e per me sarebbe un grandissimo piacere, sarebbe una cosa che ho sempre sognato da bambino".