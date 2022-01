Sandro Tonali, centrocampista del Milan, in una lunga intervista a Repubblica.it ha parlato così della svolta: "Mi mancava l'1% che mi faceva stare dentro il gruppo. Pioli mi ha martellato sul lavoro, glielo devo riconoscere, avevo passato un anno difficile e abbiamo fatto come se non ci fosse stato. Tenere duro non è solo una mia caratteristica, è una dote necessaria nel calcio. Senza determinazione, senza voglia di riscatto, non puoi sfondare".