Il presidente del Brescia, Massimo Cellino, ha parlato a Tuttosport dell'ipotesi Milan per Sandro Tonali: "Di chi è il Milan? Una volta c'erano Berlusconi e Galliani, maestri a cui mi sono ispirato. Comunque non sono sicuro che Tonali tifasse Milan, per certo so che adorava Gattuso. Napoli? Un conto era il giocatore, un conto è l'allenatore. Cambia tutto".