Tonali: 'Quando si ha un problema come il mio bisogna farsi aiutare. Una visita in fabbrica mi ha aperto gli occhi'

A distanza di quasi 7 mesi dalla squalifica inflitta dalla Federcalcio italiana per aver indebitamente scommesso su partite del nostro campionato, l’ex giocatore del Milan attualmente in forza al NewcastleUn percorso di sensibilizzazione per le giovani generazioni e l’opportunità per il centrocampista lodigiano di ridurre sensibilmente la sanzione di 18 mesi, di cui 8 condonati con questa iniziativa che lo ha portato anche nel capoluogo pugliesi ad incontrare alcune scolaresche di licei scientifici ad indirizzo sportivo e un paio di scuole calcio.- Come riferisce La Gazzetta dello Sport,che, oltre ad avergli fatto perdere la sua prima annata in Premier League, lo costringerà ad assistere dalla tv ai prossimi Europei che vedranno impegnata la nostra Nazionale. “e continua a dimostrarmelo quotidianamente”, ha dichiarato il classe 2000. Che, alla presenza anche del presidente nazionale del settore giovanile e scolastico FIGC, Vito Tisci, e del coordinatore federale regionale, Antonello Quarto, ha aggiunto: “”.- Conclusa la visita nell’istituto Salvemini, Sandro Tonali ha successivamente presenziato presso il centro di formazione federale di Bitetto e presso le scuole calcio Nick Bari e Levante Azzurro, dove si è intrattenuto con altri ragazzi desiderosi come lui di coronare il sogno di diventare calciatori professionisti: “Ecco, dobbiamo crescere tutti insieme per il bene del nostro calcio e della nostra società”.- Per Tonali, sanzionato anche dalla Football Association per due mesi con la condizionale per aver scommesso su circa 50 partite (4 del Newcastle) dal suo arrivo in Inghilterra,Il centrocampista lombardo si è costantemente allenato in questi mesi col Newcastle, ma per effetto della squalifica ricevuta non può partecipare ad alcuna partita, anche amichevoli, con la prima squadra né con le giovanili.