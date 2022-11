La brutta caduta di testa contro l'Albania aveva fatto tremare, ma. Nella serata di ieri erano arrivate le prime rassicurazioni dopo l'esito negativo degli esami, ma il messaggio più rasserenante lo ha lanciato lo stesso centrocampista del Milan e della Nazionale sui social: "". Un segnale forte, anche in risposta ai tanti mugugni social sulla reale necessità di impiegarlo in un'amichevole al posto di lasciarlo riposare dopo le fatiche con il club: come ha detto anche Zaniolo, la maglia azzurra va sudata e meritata sempre.- Passata la paura, ma ora. Secondo quanto appreso, il ct prenderà la sua decisione nel pomeriggio.