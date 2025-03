Tonali: "Rientro? Dopo il picco iniziale ho avuto un calo: in Inghilterra si chiedevano cosa stesse succedendo"

AFP via Getty Images

Sandro Tonali ha raccontato a Cronache di Spogliatoio com'è stato il suo rientro in campo dopo il caso relativo alle scommesse. Il centrocampista è tornato il 28 agosto in Carabao Cup contro il Nottngham Forest dopo una squalifica di 10 mesi



RIENTRO - "Le prime 3-4 partite ho giocato di voglia, energia, adrenalina, toccando un picco enorme. Poi, già dai match successivi ho accusato lo sprint. A un certo punto si aspettavano sempre quel tipo di prestazione e quando sono calato, in Inghilterra si sono chiesti cosa stesse succedendo. In realtà è normale. Abbiamo trovato un percorso, ci siamo gestiti. Tra agosto e novembre ho giocato 2-3 partite da titolare, ma ho avuto comunque tanto minutaggio perché entravo per 45’ o mezz’ora. Mai soltanto per un minuto, perché non mi sarebbe servito a nulla".

NUMERI - In questa stagione Tonali ha giocato un totale di 35 partite in tutte le competizioni per 2.409 minuti. Ha contribuito alla vittoria in Carabao Cup con due goal in sei partite e si è ripreso anche la maglia della Nazionale, con otto partite da titolare in Nations League