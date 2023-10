Niente Wolverhampton-Newcastle per Sandro Tonali, squalificato per 10 mesi dopo il patteggiamento sul coinvolgimento sullo scandalo scommesse. La squalifica entrerà in vigore da oggi, come conferma la Fifa Associated Press.



CONVOCATO - Alla vigilia della partita di domani di Premier League, l'allenatore del Newcastle Eddie Howe aveva convocato Tonali spiegando la sua scelta in conferenza: "Non abbiamo ancora ricevuto comunicazioni ufficiali dalle autorità italiane. Ci stiamo preparando come se fosse a disposizione, Sandro viaggerà con noi e ci sono grosse possibilità che sia disponibile per la gara di domani". Niente da fare, semaforo rosso.



COSA FARA' ORA TONALI? - Secondo il regolamento il club inglese avrebbe la possibilità di sospendere lo stipendio del giocatore in modo unilaterale, la sensazione però è che il Newcastle non voglia procedere in questa direzione ma trattare con Tonali un taglio di una percentuale dell'ingaggio nel periodo della squalifica. Nel frattempo, il centrocampista potrà continuare ad allenarsi.