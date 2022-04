Intervistato da Dazn nel postpartita della sfida vinta con un suo gol in extremis contro la Lazio, il centrocampista del Milan, Sandro Tonali, ha commentato così la gara.



IL GOL - "È stata un'emozione bella, però che c'ha portato un risultato che abbiamo sudato. Sentire gran parte dello stadio rossonero è stato una cosa folle. Ringraziamo tutti i tifosi che sono venuti qui perché era come giocare a San Siro".



EMOZIONE - "Non so dirti se è una delle emozioni più belle della mia vita, ma sicuramente è un'emozione perché segnare qualsiasi gol con la maglia del Milan è un'emozione per me".



PARTENZA FALSA - "Siam partiti male anche al derby e abbiamo avuto la forza di reagire senza segnare. Il primo tempo l'abbiamo chiuso bene, abbiamo creato tanto, il secondo tempo abbiamo finalizzato, era ciò che ci è mancato nelle ultime tre partite".



IBRA - "Ibra voleva più palloni in verticale e in mezzo perché è raro avere un giocatore come lui e noi dobbiamo provare a sfruttarlo il più possibile. Dobbiamo continuare così da Ibra a noi più giovani".



SCUDETTO - "Noi dobbiamo pensare partita dopo partita. Siamo venuti qui che nessuno tranne noi e i nostri tifosi credeva in noi. Noi restiamo umili e pensiamo partita dopo partita.