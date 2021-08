Il riscatto, sul mercato, c'è stato. Ora serve quello sul campo. Con Franck Kessie ai box, con un nuovo centrocampista (Yacine Adli a un passo) che avrà bisogno di inserirsi, Sandro Tonali è chiamato, da subito, a fare la differenza in mezzo al campo per il suo Milan in questo 2021/22. Dalla prima di campionato, contro la Sampdoria, in quel Marassi dove ha trovato, fin qui, l'unico gol in Serie A, su punizione, il classe 2000 ex Brescia dovrà fare quello step fisico e mentale per governare e comandare la mediana di Stefano Pioli.



SUBITO LEADER - Con Ismail Bennacer che ha dovuto saltare una settimana di preparazione causa Covid, Tonali sarà costretto da subito a essere guida e faro: quello che era a Brescia, quello che si aspetta il Milan dal cuore rossonero della rondinella. Che ha avuto un precampionato altalenante, tra recuperi palla super e imprecisioni tecniche vistose, ma nel quale, a differenza della passata stagione, ha potuto lavorare con continuità.



CONTINUITA' - Stasera ultimo test precampionato, poi si inizierà a fare sul serio. Le qualità ci sono, il Milan ne è convinto, se no non lo avrebbe riscattato, e le ha fatte vedere, a sprazzi, nel corso della stagione e dell'estate. Perché comunque va detto: con Tonali in mezzo al campo, insieme all'ivoriano, il Milan era primo in classifica. Ma senza Kessie e con un Bennacer non al 100%, Tonali deve dare continuità alle sue prestazioni. Per prendersi il Milan, con la 8 sulle spalle.