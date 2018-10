Tutti pazzi per Sandro Tonali. Dalla Juventus all'Inter, dal Milan alla Roma senza dimenticare i tabloid inglesi che hanno raccontato del Chelsea: il gioiello del Brescia, centrocampista classe 2000 accostato spesso ad Andrea Pirlo, piace davvero a tanti club. E per il suo futuro c'è in atto una nuova sinergia, tra Roberto La Florio, agente vicino a molti giovani talenti e che sta accompagnando da anni la crescita di Tonali, e l'avvocato Beppe Bozzo, fianco a fianco per la gestione del centrocampista. Con un futuro tutto da scrivere, oggi c'è la vetrina Brescia. Ma la Serie A è questione di tempo.