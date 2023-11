Sandro Tonali has been removed from #FC24 via the latest Squad Update pic.twitter.com/csowiNCXx5 — CareerModeStars (@CareerModeStars) November 10, 2023

Da ieri, il videogioco di calcio di(ex serie di FIFA). Il centrocampista italiano, passato in estate dalal, in seguito alla squalifica per dieci mesi a causa della vicenda, è stato anche rimosso dalle liste del gioco con l'ultimo aggiornamento: Tonali non compare più in game e non sarà presente nei pacchetti acquistabili su Ultimate Team, né compare nella rosa effettiva dei Magpies.