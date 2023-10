Il Newcastle corre ai ripari dopo la squalifica di 10 mesi inflitta a Sandro Tonali per il caso scommesse. Il club inglese è pronto a tornare sul mercato a gennaio. Secondo il tabloid The Sun, in alternativa al 26enne scozzese Scott McTominay del Manchester United e al 27enne inglese Kalvin Phillips del Manchester City, c'è una pista che porta in Arabia Saudita e più precisamente all'Al-Hilal, dove gioca il 26enne portoghese Ruben Neves (ex Wolverhampton).