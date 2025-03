Dieci mesi di squalifica per le, poi il ritorno in campo.a Cronache di Spogliatoio, ha racconato come ha vissuto il periodo lontano dai campi, terminato lo scorsocon la partita di(coppa che ha poi vinto proprio il Newcastle) contro ilMesi difficili in cui ha lavorato per migliorare e da cui è uscito anche"Ho sbagliato, ho pagato e ho lavorato per essere migliore.Se non fai il mio percorso, se non perdi niente, è difficile comprendere di aver sbagliato.. Scatterebbe dentro automaticamente un esame di coscienza. Per me era diverso: nessuno mi ha toccato lo stipendio, mi avevano solo bloccato il lavoro. Come fai a dire: ‘Sì, per un anno vado 4 volte a settimana dallo psicologo anche se non è obbligatorio anziché restare a casa’?"

"Ho lavorato per un anno con lo psicologo, 4 volte a settimane.È difficile far capire l’errore a uno che non ha le basi dell’errore perché ha già tutto.Quando non devi metterti in gioco con nessuno, quando non devi allenarti meglio del compagno perché altrimenti non giochi, non hai stimoli. Mi sono trovato in un momento, fra il secondo-terzo mese, in cui non avevo stimoli.. Con lo psicologo ho lavorato per due settimane perché a volte non volevo neppure andare".

"Sono stato fortunato a essere in Inghilterra. Ho vissuto 7 mesi senza telefono e tablet. Guardavo la TV solo per le partite e i film. Non mi arrivavano notizie. Anche perché immagino che in quel periodo non siano state… ‘Sandro Tonali ha sbagliato’. Vivere senza il telefono è stato un po’ problematico, soprattutto per contattare la mia famiglia. Dovevano contattare la mia ragazza e lei doveva essere accanto a me. Poi andavo in giro, al campo in macchina senza telefono e non mi pesava. Avevo gli orari degli allenamenti sul telefono della mia ragazza.