Toney lascerà il Brentford: c'è la conferma del tecnico. Andrà in un top club

Ivan Toney, attaccante inglese del Brentford che è tornato recentemente in campo dopo una lunga squalifica comminatagli a causa di scommesse illegali, è pronto ad essere uno dei pezzi pregiati della prossima sessione di mercato estiva. A confermare il suo status di partente ci ha pensato Thomas Frank, il tecnico delle Bees, che ha parlato a Tipsbladet.



"È quasi ovvio che Ivan Toney sarà venduto quest'estate. Sappiamo anche quanto vale. Non credo che ci siano molti attaccanti al mondo migliori di lui in questo momento. È un attaccante davvero abile che è nell'età migliore per un calciatore. Personalmente preferirei he Toney restasse ma un giorno potrebbe essere divertente vederlo in un top team. Quest'inverno in realtà non avevamo offerte per lui, ma mi sorprenderebbe se non ci fossero club interessati tra qualche mese".



TONEY NON VEDE L'ORA - "Non si può mai prevedere quando sarà il momento giusto per trasferirsi altrove, ma penso che sia ovvio che voglio giocare per un top club. Tutti vogliono giocare per un top club, che lotta per i titoli". Due gol in due presenze dal rientro in campo con il Brentford per Toney, che di sicuro non ha perso la via del gol nei mesi di assenza forzata.