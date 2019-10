Luca Toni, ex attaccante della nazionale, parla del campionato e della lotta scudetto a Radio Sportiva: "Ho visto una Juve forte anche se deve metabolizzare il gioco di Sarri. Non sempre ha fatto grandi partite, Inter a parte, ma vince dimostrando la sua forza. Conte ha dato subito la sua mentalità all'Inter, il Napoli non è continuo e il potere della Juve è maggiore delle altre, credo che solo l'Inter possa dargli noia. Ribery? Me lo aspettavo così, vado spesso al Bayern e lo avevo visto bene, quando ho sentito il direttore Pradé gli ho detto di farci un pensierino. Conosco la piazza che coccola questi giocatori fortissimi, sapevo che poteva far bene anche perché è un leader dello spogliatoio e può aiutare giovani come Chiesa e Castrovilli".