Ai microfoni di Tuttosport, Luca Toni ha parlato di Ronaldo e consigliato alla Juve un super acquisto: Toni Kroos:: 'Sono sempre convinto, perché adesso, senza Champions League, è l’unico obiettivo di Cristiano Ronaldo e anche della Juventus. Ci sono passato anche io: saranno i compagni a far di tutto per aiutarlo a segnare e superare in volata Quagliarella, Piatek e Zapata. Arrivare in Serie A e vincere subito la classifica dei bomber è importante anche a livello di immagine per un fenomeno come CR7. Senza contare che sarebbe il primo a confermarsi re dei bomber in Inghilterra, Spagna e Italia. Vedrei bene Toni Kroos alla Juventus. Ho giocato con lui al Bayern: era giovane, però già allora aveva una personalità spiccata. Ecco, Kroos è uno che le pressioni non le soffre. Qualche innesto me lo aspetto anche in difesa: a me piace molto Jerome Boateng e sento dire che potrebbe anche lasciare il Bayern".