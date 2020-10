Brutti momenti per Luca Toni e la sua famiglia. L’ex attaccante, campione del mondo nel 2006 e Scarpa d’Oro nello stesso anno, è stato assalito e derubato, in casa sua, da tre banditi, entrati nella sua villa a Montale, in provincia di Modena, armati di pistole. “Sono stati brutti momenti” le parole dell’ex Fiorentina e Bayern Monaco riportate da gazzetta.it.



I tre sono entrati in casa quando faceva buio e hanno aggredito l’ex calciatore, senza coinvolgere i figli, facendosi consegnare denaro e valori. C’era anche un quarto uomo, in macchina, una Audi nera, ad aspettare i suoi compari. E’ la seconda volta che dei rapinatori entrano in casa di Toni: era successo già nel 2008, quando gli portarono via una maglia della Nazionale, non toccandogli la Scarpa d’Oro e la medaglia dei Mondiali.