L'ex attaccante della Fiorentina Luca Toni è tornato a parlare dell'arrivo in viola del suo ex compagno al Bayern Franck Ribery: "E’ un grande giocatore oltre che un amico, certo a 36 anni nel Bayern con tre partite a settimana fai fatica a recuperare ma lui aveva voglia di fare ancora bene. Ho già visto le partite in Italia ed ha fatto bene, ha già fatto innamorare i tifosi della Fiorentina e sono molto contento. Lo andrò a trovare molto presto in una città bella dove ho giocato tre anni e che conosco molto bene".