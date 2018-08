Luca Toni, ex attaccante di Juve, Fiorentina, Roma e Bayern, parla a Tuttosport di Higuain: "CR7 è un colpo da novanta e con Ronaldo la Juventus ha dato il via anche al mercato delle altre big. L’Inter ha lavorato molto bene: De Vrij e Asamoah a parametro zero, poi Nainggolan, Keita. Higuain farà compiere il salto di qualità al Milan. Ronaldo, Higuain e Icardi sono tutti da 30 gol in campionato. Sarà una bella lotta: il primo è un fuoriclasse e i due argentini sono animali da area di rigore. Pronostico? Pipita capocannoniere".