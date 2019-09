Sabato. Se avessero vinto anche Lipsia e Lione le file alla cassa sarebbero arrivate fino alle campagne limitrofe. E la SFIDA A MISTERPALMIERI? Se l'è aggiudicata quel grande di TONYMIL, quota 13,5 contro 1 (e se vi sembra piccola sussurratemelo all'orecchio). Eccola.



BARCELLONA

INTER

JUVENTUS

CHELSEA

GRANADA



Salva7, il primo nick che ricordo essere entrato in questa rubrica, ormai nel lontano 2016, ha pizzicato. A 9 contro 1. Con Juve 1 over 1,5/Inter/Lipsia segna ospite/Barcellona e PSG, con la Bundesliga che ha dato colore alla giocata. E se l'Hibernian non avesse tirato il colpo del pareggio per Salva sarebbe diventato un sabato special!



Kyappy ha fatto "il tipster semplice" e a 2,9 ha colpito con Chelsea e Barcellona. Più o meno alla stessa quota è arrivato Iulius82 con Juventus, Barcellona e City. Luano70 ha sbagliato a scrivere il suo consiglio e dimostrando ancora una volta la bella persona che è si è tirato fuori dalla SFIDA, lanciando come sempre la volata a chi l'ha seguito.



Domenica. Un sacco di mega-trappole. Piccole, medie o grandi. Solo in due fanno lo slalom tra le buche. Il migliore è EDO77 che chiude una giornataccia azzeccando il 2/gol di San Siro, a 6 contro 1. Bella e per niente impossibile. L'altro a rifare le spese è GiovediGnocchi che scopre un "baco" nella quota della vittoria udinese a 3 contro 1 e giustamente ne approfitta. Chi cade nella Zona Cesarini è Luano70, che strappa per il gol-vittoria della Salernitana un terno da 9,5 contro 1. Era spettacolare.