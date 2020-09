In attesa dell’uscita del videogioco, la EA Sports ha svelato la top 100 dei calciatori. Al primo posto non c’è, secondo alle spalle di Lionel: sempre loro, quindi, sempre le stelle di Juventus e Barcellona davanti a tutti. Ma chi insegue?Con il valore di 86 c’è il Papu, a metà classifica, inseguito da, Luis Alberto, Gianluigi Donnarumma, Milinkovic-Savic, Matthijs de Ligt, Dries Mertens, Leonardo Bonucci, Diego Godin, Alex Sandro, Christian Eriksen e Lorenzo Insigne, tutti a 85. E così protesta, con le valutazioni, Romelu Lukaku, contrariato per il dato sulla velocità (81): “Non avete visto il mio secondo gol contro lo Shakhtar. Questo è fo**utamente sbagliato. Siamo onesti, Fifa si limita a pasticciare con le valutazioni così noi giocatori iniziamo a lamentarci del gioco e facciamo pubblicità…. Non ci sono con questa merda. So quello che faccio”.