Top 11 Serie A: McTominay re di Napoli, CRMandragora. Pedro e l'elisir dell'eterna giovinezza, super Soulé

Redazione Calciomercato

7 minuti fa



In archivio anche la 34esima giornata di campionato: il quintultimo turno si è concluso e ha regalato una classifica pazzesca soprattutto nelle posizioni che valgono l'Europa. Come sempre all'indomani dell'ultima partita, è tempo di fare bilanci e analizzare le prestazioni di chi si è messo in mostra nella giornata appena conclusasi.



Dalla certezza McTominay alle sorprese Ondrejka e Pavoletti, dall'eterno Pedro alla rovesciata incredibile di Mandragora. Nella la GALLERY tutti i calciatori della TOP 11 per la 33ª giornata di campionato in Serie A, schierati con un sistema di gioco 4-4-2.