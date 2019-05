Dati statistici e rendimento, il contenitore di dati statisticiha stilato laal termine dell'ultima giornata con risultati sorprendenti. Innanzitutto perchè la, seppur rappresentata, non è la squadra con più elementi in rosa. in secondo luogo perché fra i selezionati non c'è Cristiano, dominante per larga parte del campionato e simbolo della Juventus campione d'Italia. Tantoe tanta, con tutto il tridente offensivo premiato e un 4-3-3 iperoffensivo. Ecco la scelta.