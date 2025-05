Top 11 Serie A: Sukuzi frena il Napoli e Mina salva il Cagliari, riecco Nico Gonzalez

Il gioco dei nove. Dopo l'anticipo di sabato vinto 3-2 in rimonta dall'Atalanta sul campo del Genoa nonostante una doppietta di Pinamonti, tutto il resto della 37esima e penultima giornata di campionato in Serie A.Suzuki inchioda sullo 0-0 a Parma il Napoli, che però resta in testa alla classifica con un punto di vantaggio sull'Inter, rimontata dalla Lazio a San Siro grazie a una doppietta di Pedro, entrato dalla panchina. Nell'ultimo turno i nerazzurri vanno a Como, mentre la squadra di Conte gioca in casa contro il Cagliari, già salvo dopo il 3-0 al Venezia aperto dal goal di Yerry Mina.

Nella TOP 11 selezionata dalla redazione di Calciomercato.com trovano posto anche altri due calciatori autori di due reti pesanti nella lotta salvezza per evitare la retrocessione in Serie B.Nella la GALLERY tutti i calciatori della TOP 11 per la 37ª giornata di campionato in Serie A, schierati con un sistema di gioco 3-4-3.