LUKAKU

Fischi, rigori sbagliati, critiche? Semplicemente il calciatore più decisivo della Serie A, con 7 gol e 5 assist, ma soprattutto per essere entrato in 19 reti del Napoli su 30 finora: Big Rom è un fattore per lo scudetto, se in panchina c'è Antonio Conte. Gol e assist anche a Firenze, via con la prossima.