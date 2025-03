Top 11 Serie A: Thuram segna più del fratello, Orsolini e Zaccagni da Nazionale. Dovbyk, eccoti!

Lunedì sera il posticipo vinto dalla Juventus contro il Verona ha chiuso la 27esima giornata di campionato in Serie A, l'ottava nel girone di ritorno, aperta venerdì dall'1-0 della Fiorentina in casa contro il Lecce grazie a un colpo di testa di Gosens.Non è però il tedesco il terzino sinistro migliore del turno: premiamo la prodezza di Dimarco in Napoli-Inter, con gli azzurri che hanno meritato soprattutto nel secondo tempo. Le uniche squadre che arrivano a due rappresentanti è la Juventus, con Cambiaso e uno straripante Thuram, e la Lazio con Gila e capitan Zaccagni.

Nella la GALLERY tutti i calciatori della TOP 11 per la 26ª giornata di campionato in Serie A, schierati con un sistema di gioco 4-2-3-1.