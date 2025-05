2025 Getty Images

Top-4, Juventus padrona del proprio destino: quote bianconere per un posto in Champions

3 minuti fa



Resta l’amaro in bocca per un successo sfumato in pieno recupero, ma il pareggio centrato dalla Juventus in casa della Lazio e la sconfitta della Roma a Bergamo, permette ai bianconeri, quarti a 64 punti al pari proprio dei biancocelesti, di poter centrare la qualificazione in Champions League in caso di due successi contro Udinese e Venezia. Per i bookmaker ci sono pochi dubbi: Juve nettamente favorita a 1,25, mentre sale da 4 a 5 la Roma nelle prime quattro posizioni, con i giallorossi reduci dalla prima sconfitta del 2025. Stessa quota dei “cugini” anche per la Lazio, attualmente pari alla Juventus ma indietro negli scontri diretti, mentre è davvero remota un ritorno in Champions League del Bologna, ora fissato a 12 volte la posta.