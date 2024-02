Top 4 Serie A: Atalanta in Champions a quota 2.75, segue la Roma a 3.50

Domenica 4 febbraio Atalanta e Lazio si sfidano in una gara che mette in palio punti decisivi per il quarto posto, con i bergamaschi che lo devono difendere e i capitolini che se lo vogliono prendere, forti entrambe di una serie di risultati utili consecutivi. Percorso quasi gemello per Gasperini e Sarri nelle ultime quattro giornate di campionato: i bergamaschi hanno ottenuto 3 vittorie (contro Lecce, Frosinone e Udinese) e un pareggio (contro la Roma) subendo solo un gol in questa serie, e anche i capitolini hanno ottenuto 13 punti grazie ai successi sempre contro Lecce, Frosinone e Udinese oltre al pareggio con il Napoli. Sarà sfida tra due forze che si contendono lo stesso territorio e le quote sulla lavagna scommesse danno i bergamaschi favoriti in casa a 2.07, contro il segno X a 3.35 e il colpo esterno dei biancocelesti a 3.70. Nella 23esima giornata la lotta Champions vede anche la Fiorentina favorita a 2.13 nell’anticipo contro il Lecce, il Napoli a 1.42 contro il Verona e la Roma a 1.48 in casa contro il Cagliari. Tante avversarie, ma c’è posto solo per una nella prossima Champions, a meno che i risultati europei non regalino un altro ticket. Inter, Juventus e Milan difficilmente cederanno spazio per il podio e per la Top 4 della Serie A la lotta è stata raramente così avvincente. Chi la spunterà? Sulla lavagna scommesse l’Atalanta sembra sempre essere favorita per una delle prime quattro posizioni a 2.75, con la Roma che si avvicina a 3.50. La Lazio ha chiuso il calciomercato invernale senza entrate, ma la dirigenza ha assicurato che "la squadra è già competitiva per la Champions": i biancocelesti per ora almeno nei pronostici sono dietro a quota 4.50, come Napoli e Fiorentina.